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Анастасия Волочкова опрометчиво пожаловалась на тяжелую жизнь балерины

Артистка поинтересовалась у своих подписчиков, приходилось ли им примерять пуанты.

Анастасия Волочкова опрометчиво пожаловалась на тяжелую жизнь балерины
Анастасия Волочкова не стала закрывать комментарии под своим постом о тяжелой жизни балерины. Фото: globallookpress.com

Анастасия Волочкова снова разразилась тирадой о своем тернистом пути к успеху, на котором ей пришлось нелегко. Кроме того, частью ее жизненного опыта и, в целом, прошлого стали, как признается бывшая балерина, грехи и ошибки.

«

Но я совершила их сама, потому что я человек, и мне, как и многим, свойственно ошибаться… Но я прошла именно СВОЙ путь к УСПЕХУ. За который пришлось заплатить.. Но не деньгами, а большим…», — в очередной раз интригует артистка и отсылает читателей и подписчиков в Instagram к своей биографической книге.

О славном прошлом звезды, известном поклонникам Анастасии уже почти наизусть, подписчики прочли, похоже, спокойно. Но как только Волочкова опять затянула «песню» о пуантах и стертых в кровь ногах, абсолютно уверенная в том, ее жизнь интереснее, чем жизнь ее подписчиков, на звезду традиционно обрушились потоки критики.

«Моя жизнь — для вас! Вы ею живете! Моей жизнью, больше, чем своей. Потому что моя — интереснее! А теперь вопрос! Кто из вас хоть раз померил пуанты? Кто из вас стирал пальцы в кровь? Ответьте, пожалуйста. Ради вас не закрою комменты!» — опрометчиво пообещала артистка.

Пресловутые пуанты откровенно разозлили некоторых подписчиков, которые резонно задались вопросом – «зачем, к примеру, врачу, или экономисту, или педагогу пуанты мерить?».

«Анастасия, а стояли ли вы 12 часов за операционным столом и скольких людей вы спасли? Аааа????», — интересуются в комментариях.

«Анастасия, вы не балерина! Вы плохая танцовщица, без слуха и чувства ритма! А ноги свои вы загубили по собственной глупости, и их можно и нужно лечить!», — советует одна из подписчиц.

Другие комментаторы посоветовали Анастасии вместо пуантов, рассказать о дочери, если, конечно, она помнит о ней. А на балетные темы, мол, Волочковой лучше пообщаться с Захаровой и Вишневой.

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Анастасия Волочкова опрометчиво пожаловалась на тяжелую жизнь балерины
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