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В Сети появилась неизданная версия песни Фредди Меркьюри

Оригинальная версия хита Time Waits For No One вышла в 1986 году.

В Сети появилась неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Впервые Фредди Меркьюри исполнил песню Time Waits For No One в 1986 году. Фото: globallookpress.com

Одна из самых известных композиций группы «Queen» Time Waits For No One («Время никого не ждет») до сих пор пользуется популярностью у поклонников Фредди Меркьюри. Потому настоящих ценителей творчества коллектива наверняка обрадует новость о том, что в Сети появилась никогда не издаваемая ранее версия этой песни.

Запись два года назад была обнаружена благодаря продюсеру и другу солиста «Queen» Дэйву Кларку, который решил перезаписать хит, используя старые архивные записи фортепианных репетиций Меркьюри.

И вот работа закончена, и ролик стал доступен на платформе YouTube, который опубликовала звукозаписывающая компания Universal Music. В аннотации к записи сообщается, что впервые песня была записана 33 года назад. Ее Фредди начал исполнять за пять лет до своего ухода.

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группа QueenпевецФредди Меркьюрихит

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В Сети появилась неизданная версия песни Фредди Меркьюри
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