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Сын Рудковской вслед за детьми Галкина исполнил «Калинку»

Танец Саши Плющенко записала на видео его мама.

Сын Рудковской вслед за детьми Галкина исполнил «Калинку»
Рудковская сняла исполнение "Калинки" своим сыном. Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial

Накануне социальные сети в очередной раз умилило очередное забавное видео с детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которым на своей странице в Instagram поделился счастливый и гордый отец малышей. На кадрах, напомним, Лиза и Гарри исполнили знаменитую «Калинку», которая пришлась по душе не только обычным подписчикам артиста, но и коллегам звезды.

Например, Яна Рудковская назвала «Красотой» трогательный ролик. А позже решила повторить его со своим сыном Сашей.

«Сегодня посмотрели с мамой у Максима Галкина, как Лиза с Гариком в шутливой форме танцевали «Калинку -Малинку».Вот почему все дети так любят эту песню не знаю, но 2 недели назад у меня были тоже шутливые танцы и именно под этот русский народный хит, который, мне кажется, будет иметь успех независимо от времени и возраста во все времена», — написано в Instagram от имени Гном Гномыча.

На кадрах Саша тоже начинает пританцовывать и напевать песню, а в конце, разгоряченный, даже бросает шляпу в сторону. Чем, кстати, вызывает недовольство мамы, которая вела съемку. На первых словах Яны о том, зачем Саша швырнул шляпу, запись заканчивается.

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Сын Рудковской вслед за детьми Галкина исполнил «Калинку»
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