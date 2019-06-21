Сын Рудковской вслед за детьми Галкина исполнил «Калинку»

Накануне социальные сети в очередной раз умилило очередное забавное видео с детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которым на своей странице в Instagram поделился счастливый и гордый отец малышей. На кадрах, напомним, Лиза и Гарри исполнили знаменитую «Калинку», которая пришлась по душе не только обычным подписчикам артиста, но и коллегам звезды.

Например, Яна Рудковская назвала «Красотой» трогательный ролик. А позже решила повторить его со своим сыном Сашей.

«Сегодня посмотрели с мамой у Максима Галкина, как Лиза с Гариком в шутливой форме танцевали «Калинку -Малинку».Вот почему все дети так любят эту песню не знаю, но 2 недели назад у меня были тоже шутливые танцы и именно под этот русский народный хит, который, мне кажется, будет иметь успех независимо от времени и возраста во все времена», — написано в Instagram от имени Гном Гномыча.

На кадрах Саша тоже начинает пританцовывать и напевать песню, а в конце, разгоряченный, даже бросает шляпу в сторону. Чем, кстати, вызывает недовольство мамы, которая вела съемку. На первых словах Яны о том, зачем Саша швырнул шляпу, запись заканчивается.