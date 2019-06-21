«Это уродство – в Кунсткамеру»: Ургант высмеял новость о Бузовой

Подходит к концу питерская неделя шоу «Вечерний Ургант», как, впрочем, и очередной сезон программы – авторы и создатели шоу уходят в отпуск. В предпоследнем выпуске ведущий Иван Ургант традиционно прокомментировал самые интересные новости страны.

В этот раз питерской аудитории ведущий напомнил, что самым популярным человеком в стране стал петербуржец.

«Вторая буква в фамилии этого человека «У»», — начал Иван, подсказывая зрителям.

Публика, догадавшаяся, что речь идет о первом лице государства начала аплодировать, но Ургант прервал зрителей: «Конечно, это Ольга Бузова!». Ведущий напомнил суть заинтересовавшего его сообщении. Анализ поисковых запросов в Google показал, что чаще всего россияне делают запрос именно о Бузовой. У нее 58%, а на втором месте – Владимир Путин с 42-мя процентами.

«Во-первых, вопрос о том, знает ли Ольга цифры, отпал сам собой – знает. Во-вторых, все-таки неплохая идея отключить интернет в России после этой новости. Ну, и наконец, что нам делать с этой уродливой новостью? То, что и завещал нам Петр I – поместить в Кунсткамеру между двухголовым теленком и прической Дональда Трампа», — заключил ведущий.

Напомним, когда Бузова поделилась этой позитивной для нее новостью в свеем Instagram, она поблагодарила своих поклонников за растущий интерес поклонников к ее персоне.