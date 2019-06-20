Меган Маркл соревнуется с Кардашян за звание «Иконы стиля»

Герцогиню Сассекскую и других знаменитостей номинировали на премию World Fashion Award. Имя победительницы объявят 18 сентября.

Меган Маркл, как и вся королевская семья, находится под пристальным внимаем общественности. Многие успели оценить утонченный вкус герцогини Сассекской. За нарядами современной Золушки следит весь мир. Неудивительно, что в этом году Меган Маркл может получить титул «Икона стиля» официально.

Герцогиню Сассекскую номинировали на премию World Fashion Award. Церемония награждения проходит с 1989 года. Организаторы награждают знаменитостей, которые внесли вклад в развитие моды.

Меган Маркл может стать лауреатом, ведь решение выносит народное голосование. Однако, герцогиня столкнется с серьезной конкуренцией. «Иконой стиля» 2019 года вполне могут стать стать Рианна, Ким Кардашян, Виктория Бекхэм, Дженнифер Лопес и близкая подруга герцогини Приянка Чопра, сообщает Cosmopolitan.

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собранные во время церемонии World Fashion Award средства направят на благотворительность. Проект Diamonds Children’s занимается восстановлением жилищ детей, которые пострадали от стихийных бедствий в Мозамбике. Имена победителей объявят 18 сентября.