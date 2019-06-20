Владимир Путин рассказал, какую окрошку ему готовят повара

Владимир Путин ответил на вопросы граждан во время ежегодной «прямой линии». На протяжении четырех часов президент обсудил серьёзные вопросы политического, социального и экономического характера. Как выяснилось, помимо решения проблем в стране граждан также интересуют кулинарные предпочтения главы государства.

Более двухсот человек спросили Владимира Путина, какую окрошку он предпочитает: на квасе или на кефире? К сожалению, во время прямого эфира президент не успел ответить на этот вопрос.

Пресса пообщалась с представителями политика после трансляции. Ведущая «прямой линии» Наиля Аскер-заде сказала, что Владимир Путин любит окрошку на квасе. Основа для холодного супа всегда домашняя. Личные повара Путина сами готовят квас. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».