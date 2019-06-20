Ленина о сыне Алибасова: «Он чуток привирал в этой истории»

Писательница Лена Ленина заявила, что сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасов-младший привирал в истории с отравлением отца. При этом писательница заметила, что не стоит строго судить молодого человека. Он учился у отличного пиарщика и «величина его эмоциональной вовлеченности сомнительна».

Также Лена Ленина отметила, что все эти дни волновалась за здоровье Бари Алибасова. Она была на связи с его персональным ассистентом Сергеем, людьми из пресс-службы и некоторыми музыкантами группы «На-На».

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«Частью полученной инсайдерской информации я делилась с вами. Той частью, где проходила моя личная граница этики и морали. Я поверила личному помощнику и верю до сих пор. В том, что с Бари Каримовичем случилось несчастье и он хлебнул «Крота», не было причин не верить. Пиарщик тоже человек. И у профессионального пиарщика может случиться горе. И он не всегда врет. Особенно друзьям», — заявила Лена Ленина.

Напомним, что Бари Алибасов несколько дней назад был выписан из НИИ имени Склифосовского, где провел почти две недели. Продюсер, как известно, выпил ядовитую жидкость «Крот». Некоторые уверены, что история с отравлением – часть заранее задуманного плана, чтобы привлечь внимание к персоне продюсера.