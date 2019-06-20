Алибасов по-прежнему остается без присмотра близких

Подруга музыканта обеспокоена сложившейся ситуацией. Она рассказала Teleprogramma.pro, что артиста не лечат должным образом, так как жена и сын сейчас не рядом с ним.

Всего пару дней назад Бари Алибасова выписали из больницы, где он находился после тяжелейшего отравления. Медикам даже пришлось ввести его в состояние искусственной комы. Когда артист пришел в себя, то у него начались проблемы с памятью. При этом продюсер уже успел дать интервью Андрею Малахову. Увиденное в передаче встревожило зрителей.

Бари Каримович с трудом изъяснялся и постоянно твердил о видениях, которые приходили ему, когда он был в медикаментозном сне. Создатель группы «На-На» неожиданно решил изменить завещание. Он заподозрил, что сын Алибасов-младший пытался заработать денег на недавних событиях с отцом. В обществе тем временем появилось мнение, что артист инсценировал собственное отравление, а вот близкие 72-летнего музыканта всерьез за него беспокоятся. Сын Бари Каримовича утверждает, что его отец находится в неадекватном состоянии. Еще больше встревожена за него близкая подруга, диетолог Марият Мухина.

Корреспонденту портала Teleprogramma.pro она сообщила, что Алибасов тяжело болен, но ему никто не оказывает должного лечения. По словам женщины, родственники под свою ответственность забрали его из клиники, но сразу же он оказался без присмотра родных. Лидия Федосеева-Шукшина после стресса и переживаний приболела и теперь сама находится в больнице. Близкие заверяют, что переживать по этому поводу не нужно, но при не уточняют, что именно произошло с актрисой. А сыну Алибасова пришлось уехать из Москвы, чтобы похоронить свою бабушку.

Мухина утверждает, что за продюсером оставили смотреть проверенных людей, но они не оказывают артисту должного ухода.«Я только что от Бари, ситуация критическая. С ним нет никого» — делится подруга знаменитости.

«В это время человек попал в руки пиарщиков, которые в таком тяжелом состоянии таскают его по ток-шоу. Элементарно не дают померить давление и температуру», — негодует Мухина.

Также она узнала, что помощник Алибасова Сергей Моцырь дает артисту бюджетный аналог препарата, который был назначен доктором.

«Все окружение Бари сейчас заинтересовано в гонорарах за эфиры. Первый канал уже навестил его, теперь они хотят пойти дальше, в то время как Алибасову назначен постельный режим!», — отметила Мария.

Она также считает, что эти люди настраивают Бари Каримовича против нее. Артист стал думать, что якобы именно Мухина ввела его в медикаментозную кому. Женщина подозревает, что во всем происходящем есть криминальный подтекст, поэтому хочет, чтобы происходящим занялись правоохранительные органы.