Скончалась теща Бари Алибасова

Скончалась теща продюсера группы «НА-НА» Бари Алибасова. Как сказал сын артиста, его бабушка скончалась еще два дня назад. Он уезжал на похороны, поэтому не мог находиться рядом с отцом. Алибасов-младший добавил, что пожилая женщина очень переживала за состояние Бари Каримовича. Напомним, что Бари Алибасов-младший — единственный сын создателя группы «НА-НА». Он родился от гражданского брака с Еленой Уронич. У шоумена есть также взрослая дочь — они не общаются.
Кроме того, Бари Алибасов-младший прекрасно осведомлен о словах отца, который решил лишить его наследства. Он считает, что «это совсем не бред». Как говорит сын продюсера, его отец на 80 процентов говорит адекватные вещи.
Бари Алибасов-младший шокирован заявлением, что якобы он пытается забрать у отца квартиру. Мужчина в ближайшее время вылетает в Москву, чтобы на месте оценить «масштабы бедствия».
Как сказал Алибасов-младший, продюсер очень давно переоформил на него половину недвижимости. Кроме того, сын никогда не брал денег у отца. Вопросы с наследством он считает неактуальными, сообщает govoritmoskva.ru.