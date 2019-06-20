Скончалась теща Бари Алибасова

Скончалась теща продюсера группы «НА-НА» Бари Алибасова. Как сказал сын артиста, его бабушка скончалась еще два дня назад. Он уезжал на похороны, поэтому не мог находиться рядом с отцом. Алибасов-младший добавил, что пожилая женщина очень переживала за состояние Бари Каримовича. Напомним, что Бари Алибасов-младший — единственный сын создателя группы «НА-НА». Он родился от гражданского брака с Еленой Уронич. У шоумена есть также взрослая дочь — они не общаются.

Кроме того, Бари Алибасов-младший прекрасно осведомлен о словах отца, который решил лишить его наследства. Он считает, что «это совсем не бред». Как говорит сын продюсера, его отец на 80 процентов говорит адекватные вещи.

больше по теме Разин обвинил врачей в нынешнем странном состоянии Алибасова Продюсер считает, что его коллега больше никогда не будет прежним.

Бари Алибасов-младший шокирован заявлением, что якобы он пытается забрать у отца квартиру. Мужчина в ближайшее время вылетает в Москву, чтобы на месте оценить «масштабы бедствия».

Как сказал Алибасов-младший, продюсер очень давно переоформил на него половину недвижимости. Кроме того, сын никогда не брал денег у отца. Вопросы с наследством он считает неактуальными, сообщает govoritmoskva.ru.