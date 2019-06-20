Алибасова срочно проверяют на психотропные вещества

Накануне к дому, где проживает Бари Алибасов, прибыли сразу два полицейских наряда. К правоохранителям поступил звонок от диетолога Марият Мухиной, заявившей, что продюсера насильно удерживают в квартире. Затем в полицию обратился сам артист, попросивший освободить его из заточения. Но когда стражи порядка приехали, Алибасов потребовал не беспокоить его и соседей.

Друзья и родные Бари Каримовича уверяют, что он ведет себя неадекватно. Поэтому сейчас у него в экстренном порядке берут пробы крови, чтобы проверить на психотропные препараты.

Алибасов же, в свою очередь, сообщил, что Мухина вовсе не врач, а обычная шарлатанка. Якобы он чувствует себя плохо именно из-за ее рекомендаций, а реабилитация после отравления идет не так, как прогнозировали медики «Склифа».

Результаты анализов продюсера станут известны в ближайшее время, передает РЕН ТВ.

Как сообщал портал teleprogramma.pro, поведение руководителя «На-на» действительно сложно назвать нормальным. Накануне к 72-летнему шоумену, который выписался из больницы после комы, приехал Андрей Малахов со своей съемочной группой. Вся страна видела кадры программы «Прямой эфир», на которых Алибасов несвязно общается с телеведущим, принимает странные позы и рассказывает о страшных видениях, преследовавших его в медикаментозном сне.