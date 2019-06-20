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Алибасов-младший переживает за психическое здоровье отца

Продюсер группы «НА-НА» разгуливает перед журналистами голышом и не хочет общаться с сыном.

Алибасов-младший переживает за психическое здоровье отца
Бари Алибасов. Фото: globallookpress

Недавно Бари Алибасов выписался из больницы. Родные пытались обеспечить покой продюсеру, однако он не стесняется разгуливать обнаженным перед папарацци. Алибасов-младший два дня занимался похоронами бабушки. Когда он вернулся к отцу, тот признал его врагом.

«Когда разговаривал с отцом по телефону, то сказал, чтобы он не общался со СМИ, так как ему нужен покой. Папа ответил, что я ему больше не сын, потому что пока он был в командировке — так отец назвал больницу — я пытался отжать у него квартиру. Якобы он прочитал это в интернете», — рассказал Бари Алибасов-младший порталу Teleprogramma.pro.

Наследник заметил, что у его отца психическое состояние нестабильно. Алибасов уверен, что должен готовить группу «НА-НА» к туру, но при этом не может вспомнить, какой сейчас год.

Бари Алибасов с сыном. Фото
После реанимации голый Алибасов разгуливает перед журналистами. Фото: instagram.com/stassadal/

Сын продюсера беспокоится, что кто-то из друзей «продал» доступ к музыканту прессе. Возможно, Бари Алибасова специально настроили против сына.

Также наследник продюсера заявил, что отец считает себя пленным. Алибасов-младший предположил, что у Бари Алибасова все перемешалось в голове. Однажды он попал под обстрел во время концерта в Чечне.

При этом Алибасов помнил, что в больнице его привязывали из-за буйного поведения. Сын был рядом и не мешал врачам, а пытался успокоить пациента. Возможно, Бари Алибасов связал события прошлого с тем, что пережил в реанимации, поэтому сторонится наследника.

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Алибасов-младший переживает за психическое здоровье отца
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