Хлебникова похудела до сорока килограммов после смерти мужа

Артистка рассказала Teleprogramma.pro, что до сих пор не может оправиться от случившегося.

Смерть первого мужа Антона Логинова стала тяжелым ударом для Марины Хлебниковой. Несмотря на то, что с музыкантом она была в разводе, он в последние годы жил в ее квартире. Певица выхаживала его после инсульта.

Справиться с ударом судьбы 53-летней артистке помогает работа. Но полностью избавиться от грустных мыслей, несмотря на плотный рабочий график, она не может. Горе подкосило Хлебникову: меньше, чем за год, она похудела на восемь килограммов.

Дошло до того, что Марина весила 41 килограмм при росте в 160 сантиметров. Она мечтает вернуть прежние формы и даже делает успехи в этом направлении. Правда, пока ей удалось набрать всего два кило.

«Чем мы старше становимся, тем тяжелее переживаем потерю… Если бы это было возможно, для меня было бы счастьем вернуться к своему весу», — рассказала звезда порталу teleprogramma.pro.

Напомним, после развода с Логиновым Хлебникова вновь вышла замуж. От бизнесмена Михаила Майданича она родила дочь Доминику, девушке в этом году исполняется 20 лет. Бездыханное тело Антона Марина нашла в своей квартире в октябре 2018 года.