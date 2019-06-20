Манукян предложил Бузовой баллотироваться в президенты

Недавно Ольга Бузова привела на днях в Instagram занимательную статистику. Количество запросов в Google с её именем оказалось 58%. При этом Владимира Путина искали 42% пользователей. Из этого Бузова сделала вывод, что она популярнее президента России.

С ней не согласен эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Депутат пошутил, что ведущей «Дома-2» стоит баллотироваться в президенты. Тогда певица узнает настоящую цену своей популярности. Он сравнил Бузову с Ксенией Собчак, которая, несмотря на успех в шоу-бизнесе, заработала во время голосования лишь 1,5% голосов.

«Вы просто потешаете людей. Они ждут, какую очередную нелепость скажете. Вы для людей вроде комика, ну вот любят они смеяться над нелепым поведением тех, кто выбился в люди», — рассказал Вадим Манукян порталу «Дни.ру».

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Эксперт уверен, что популярность в Google не стоит сравнивать с настоящей известностью в России. Депутат вспомнил о новом президенте Украины Владимире Зеленском. По его мнению, актёр не избавился от амплуа комика.