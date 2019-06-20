Сына Талькова вновь остановили за пьяную езду без прав

Игоря Талькова-младшего не в первый раз штрафуют сотрудники ДПС. На этот раз сына известного музыканта подозревают в езде в наркотическом опьянении. К тому же водителя лишили прав ещё в 2016 году.

Пройти медицинское освидетельствование сын Талькова отказался. Его автомобиль Mercedes доставят на штрафстоянку. О размере штрафа не сообщается. В 2016 году он заплатил 30 тысяч рублей. Зимой 2018 года Игорь Тальков-младший снова сел за руль. Сотрудники ДПС выявили алкогольное опьянение и возбудили уголовное дело, сообщает «Рен-ТВ».

Игорь Тальков – советский и российский рок-музыкант, создатель группы «Спасательный круг» и автор хита «Чистые пруды». Певец трагически погиб в 1991 году.

Долгое время следствие считало виновным охранника певицы Азизы Игоря Малахова.

Когда произошла трагедия, сыну музыканта было девять лет. Игорь Тальков-младший продолжил дело отца и занимается музыкой.