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Сына Талькова вновь остановили за пьяную езду без прав

Игорь Тальков-младший оказался за рулем в неадекватном состоянии.

Сына Талькова вновь остановили за пьяную езду без прав
Игорь Тальков-младший. Фото: Иван Микеев, КП

Игоря Талькова-младшего не в первый раз штрафуют сотрудники ДПС. На этот раз сына известного музыканта подозревают в езде в наркотическом опьянении. К тому же водителя лишили прав ещё в 2016 году.

Пройти медицинское освидетельствование сын Талькова отказался. Его автомобиль Mercedes доставят на штрафстоянку. О размере штрафа не сообщается. В 2016 году он заплатил 30 тысяч рублей. Зимой 2018 года Игорь Тальков-младший снова сел за руль. Сотрудники ДПС выявили алкогольное опьянение и возбудили уголовное дело, сообщает «Рен-ТВ».

Игорь Тальков – советский и российский рок-музыкант, создатель группы «Спасательный круг» и автор хита «Чистые пруды». Певец трагически погиб в 1991 году.

Игорь Тальков. Фото
После смерти Игоря Талькова сын продолжил дело отца. Фото: globallookpress

Долгое время следствие считало виновным охранника певицы Азизы Игоря Малахова.

Когда произошла трагедия, сыну музыканта было девять лет. Игорь Тальков-младший продолжил дело отца и занимается музыкой.

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езда без правИгорь ТальковИгорь Тальков-младшийштраф

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Сына Талькова вновь остановили за пьяную езду без прав
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