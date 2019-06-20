Бывшего мужа Пеговой вынудили пройти проверку на детекторе лжи

Дмитрий Орлов скрывался от девушки, которая утверждала, что родила от него дочь. Недавно с помощью подруги она придумала способ, чтобы увидеться с артистом.

Дмитрий Орлов известен как актер и режиссер. Он снялся в фильмах «Брат-2», «Сестры», «Метро», «Морской патруль». О своей личной жизни мужчина предпочитает не говорить. Известно, что он был женат на актрисе Ирине Пеговой, которая родила ему дочь Татьяну, но в 2011 году они развелись. Позже он связал себя узами брака с косметологом Наталье Бражник. Недавно артист оказался в центре скандала. Танцовщица Дарья Говорухина записала видеообращение, в котором заявила, что у нее был роман с актером. Также девушка заверила, что родила близнецов от Орлова и потребовала, чтобы он сделал ДНК-тест.

Дарья вынудила актера стать героем передачи «На самом деле». Мужчина с порога заявил, что не знает эту девушку. «Я сразу хочу сказать, что этот человек не тот, за кого себя выдает. Он бросил меня с двумя детьми. Он обманывает и бросает женщин. Я уверена, что таких как я очень много по стране», — высказалась танцовщица. По словам Говорухиной, она работала костюмершей в ателье в Москве, когда познакомилась с артистом. Их роман продлился всего пару месяцев, а когда Орлов узнал о беременности своей пассии, то просто исчез.

«Он предложил сделать аборт и даже денег предлагал», — добавила она.

Дмитрий заверил, что детей вне брака у него не может быть. Дарья, как выяснилось, не была честна. У нее не было романа с актером. Как оказалось, она очень хотела, чтобы мужчина встретился с ее подругой Наталией Солдаткиной. Эта она утверждает, что 11 лет назад встречалась с артистом и родила от него дочку Алису, а теперь подруга хитростью просто помогла ей встретиться Дмитрием.

«Этого человека было никак не найти, не вызвать. Это история не моя, а ее», — пояснила Дарья.

В студии появилась Наталья, которая рассказала, как романтично за ней ухаживал Орлов: приглашал в рестораны, катал на яхте. Девушка отметила, что когда сообщила ему о своей беременности, то он отказался ее слушать. «У меня был непростой период в жизни. Я действительно работал тогда в Питере. Я действительно очаровался этой женщиной. Это было одно из самых ярких моих переживаний», — признался актер. Мужчина отметил, что когда прошла страсть, он быстро понял, что Наталия не подходит для серьезных отношений. Звезда кино подчеркнул, что не уверен в том, что девушка родила ребенка именно от него.

Солдаткина в свою очередь тайно сделала ДНК-экспертизу на отцовство. Она хочет, чтобы актер купил ее дочери квартиру, машину и выплачивал 20% от своей зарплаты до совершеннолетия Алисии. Эксперты задали несколько вопросов героине. Они выяснили, что у нее были и другие мужчины, когда она встречалась с артистом. Также их насторожило поведение самого Дмитрия, который сначала был в образе рыцаря, а затем стал оскорблять свою экс-возлюбленную. Ведущий Дмитрий Шепелев огласил результаты ДНК-теста, чтобы поставить точку в этой истории. «Вероятность того, что Дмитрий Орлов и Алисия — отец и дочь, равна 0 %», — произнес он. Слова ведущего шокировали Наталию.