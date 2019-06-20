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РЕН ТВ покажет все сезоны культового сериала «Игра престолов»

Телеканал проведёт лето под эгидой «Льда и пламени».

РЕН ТВ покажет все сезоны культового сериала «Игра престолов»

Специально для поклонников фэнтези и для тех, кто всё ещё не смотрел главный сериал десятилетия — на РЕН ТВ состоится последний полный показ легендарной саги.

Самый популярный сериал в истории закончился. С 30 июня РЕН ТВ предоставит зрителям последнюю возможность посмотреть всю сагу от начала и до конца: эксклюзивный обладатель прав на ТВ-показ посвятит битве за Железный трон сразу 8 воскресений подряд. Всё просто: никаких затрат на подписки, нужно лишь включить и смотреть.

Не так давно социологи выяснили, что сериал смотрел лишь каждый десятый россиянин. В среднем это неплохой результат, если учесть, что «Игра престолов» была доступна лишь за деньги на платных платформах. Этим летом телезрители смогут посмотреть весь сериал бесплатно и в удобном формате – один сезон за одно воскресенье. Финальным аккордом показа «Игры престолов» станет всероссийская телепремьера восьмого сезона. Заключительные эпизоды сериала многие поклонники раскритиковали и сочли провальными. Тем не менее количество просмотров 8-го сезона побило все рекорды, а обсуждали его даже те, кто сериал не смотрел.

Кроме показа фэнтези, РЕН ТВ приготовил для фанатов 2 сюрприза. Первый – это виртуальный 3D-дракон. Его можно будет увидеть на центральных автобусных остановках 20 крупных городов России, «поселить» в своём смартфоне и даже сделать с ним селфи. Также на протяжении всех восьми сезонов РЕН ТВ будет разыгрывать сотни призов королевского масштаба — для этого во время показа нужно будет просто найти в сериале кодовые слова.

Вспомнить всё или посмотреть сериал впервые зрители смогут уже с 30 июня – каждое воскресенье лета, только на РЕН ТВ.

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РЕН ТВ покажет все сезоны культового сериала «Игра престолов»
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