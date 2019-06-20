НОВОСТИ

«Это не комедия»: Путин прокомментировал президентство Зеленского

Российский лидер отметил, что считает Владимира Зеленского талантливым актером.

«Это не комедия»: Путин прокомментировал президентство Зеленского
Путин высказался о президенте Зеленском. Фото: globallookpress.com

В ходе ежегодной «прямой линии» с гражданами Владимир Путин высказался о новоиспеченном президенте Украины Владимире Зеленском. Российский лидер вспомнил время, когда актер выступал в КВН.

Отвечая на вопрос о президентстве экс-артиста, Путин отметил, что Зеленскому придется решать серьезные и зачастую непростые задачи. В частности, заняться ситуацией на Донбассе, которую необходимо урегулировать.

Нового руководителя Украины глава Кремля считает человеком, талантливым в его профессиональной сфере деятельности. Когда-то, на сцене «Клуба веселых и находчивых», он отпускал действительно смешные шутки.

«Но то, что мы сейчас видели, – не смешно. Это не комедия, это трагедия», – сообщил Путин в прямом эфире.

Инаугурация бывшего шоумена, буквально разгромившего на выборах теперь уже экс-президента Петра Порошенко, прошла 20 мая. На церемонии Зеленский заявил, что до сих пор старался делать все, чтобы люди смеялись.

«Следующие пять лет я буду делать все, чтобы вы не плакали», – цитировал слова актера портал teleprogramma.pro.

Напомним, нового президента Украины поздравили многие звезды, с которыми он снимался в кино, пересекался на съемочных площадках программ. Теплые слова Зеленскому адресовали Вера Брежнева, Светлана Лобода и другие артисты с украинскими корнями.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский последние новостиВладимир ПутинПрямая линия с президентом

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Это не комедия»: Путин прокомментировал президентство Зеленского
Интересно?
Поделись с друзьями: