«Это не комедия»: Путин прокомментировал президентство Зеленского

В ходе ежегодной «прямой линии» с гражданами Владимир Путин высказался о новоиспеченном президенте Украины Владимире Зеленском. Российский лидер вспомнил время, когда актер выступал в КВН.

Отвечая на вопрос о президентстве экс-артиста, Путин отметил, что Зеленскому придется решать серьезные и зачастую непростые задачи. В частности, заняться ситуацией на Донбассе, которую необходимо урегулировать.

Нового руководителя Украины глава Кремля считает человеком, талантливым в его профессиональной сфере деятельности. Когда-то, на сцене «Клуба веселых и находчивых», он отпускал действительно смешные шутки.

«Но то, что мы сейчас видели, – не смешно. Это не комедия, это трагедия», – сообщил Путин в прямом эфире.

Инаугурация бывшего шоумена, буквально разгромившего на выборах теперь уже экс-президента Петра Порошенко, прошла 20 мая. На церемонии Зеленский заявил, что до сих пор старался делать все, чтобы люди смеялись.

«Следующие пять лет я буду делать все, чтобы вы не плакали», – цитировал слова актера портал teleprogramma.pro.

Напомним, нового президента Украины поздравили многие звезды, с которыми он снимался в кино, пересекался на съемочных площадках программ. Теплые слова Зеленскому адресовали Вера Брежнева, Светлана Лобода и другие артисты с украинскими корнями.