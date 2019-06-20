Адвокат объяснил, почему аннулируют новое завещание Алибасова

На днях близкие забрали Бари Алибасова из больницы, где он оказался после отравления. По ошибке продюсер выпил жидкость для очистки труб. В результате мужчина получил сильные ожоги пищевода и дыхательных путей. Врачи погрузили его в медикаментозный сон. Он вышел из него не через два дня, как было запланировано, а через пять. 72-летний основатель группы «На-на» сразу узнал жену Лидию Федосееву-Шукшину и сына Алибасова-младшего. Но позже выяснилось, что у него все же есть проблемы с памятью.

Сразу после выписки Бари Каримович дал интервью Андрею Малахову . Журналисту приходилось показывать фотографии знакомых, так как артист почти никого не мог вспомнить. Многие были шокированы состоянием звезды, так как он едва мог связно говорить. Еще больше общественность удивилась, когда выяснилось, что Алибасов еще до комы вызывал к себе нотариуса и якобы переписал завещание. Сообщалось, что роскошную квартиру и другую недвижимость в центре Москвы он решил отдать сыну, а дачу в Подмосковье и некоторые ценные бумаги — супруге. Права на творчество группы «На-на» мужчина распорядился передать Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину.

После лечения в клинике Алибасов похоже снова решил вызвать нотариуса. В СМИ появилась новость, что он якобы передумал указывать в завещании сына Корреспондент Teleprogramma.pro связался с известным адвокатом Сергеем Жориным, чтобы узнать, может ли Бари Каримович в нынешнем состоянии вносить изменения в завещание.

«Мне сложно сказать. Я очень сильно сомневаюсь, что он мог переписать завещание, потому что его состояние пока не позволяет этого сделать и вряд ли какой-то нотариус станет заверять его завещание, ведь видно, что человек не отдает себе отчета в том, что с ним происходит», — признался юрист в разговоре с Teleprogramma.pro

По словам адвоката, его коллеги обязаны проверять дееспособность обратившегося клиента. Жорин уверен, что никто бы не стал рисковать своей репутацией, видя в каком состоянии находился артист.