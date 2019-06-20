Кейт и Уильям навестят сбитую их кортежем пенсионерку

Это уже четвертая авария за семь месяцев с участием королевских особ.

Ирен Майер была сбита мотоциклистом, сопровождавшим кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Пара направлялась на церемонию Ордена Подвязки.

83-летняя женщина попала под колеса почти сразу после того, как вышла из автобуса после похода по магазинам. Прибывший на место происшествие вертолет скорой помощи доставил пострадавшую в больницу. Пожилая дама получила серьезные травмы.

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Ирен была сбита, когда пыталась перейти дорогу. По словам очевидцев, мотоцикл ехал не очень быстро.

Герцог и герцогиня Кембриджские послали миссис Майер цветы и предложили навестить ее в больнице, когда она будет в состоянии их принять.

Местные жители утверждают, что полицейский ехал по «неправильной» стороне с горящими фарами, когда сбил женщину около часа дня в понедельник, 17 июня. Он являлся одним из сотрудников команды охраны Уильяма и Кейт.

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Это уже четвертая авария за семь месяцев с участием королевских особ.

Дочь миссис Майер Фиона, которая живет неподалеку от места происшествия, рассказала, что ее мать получила множество травм. По словам медиков, ее состояние сейчас стабильно.

Уилл и Кейт «глубоко озабочены и опечалены» в связи с инцидентом. Они связались с семьей сбитой пенсионерки, сообщили в Кенсингтонском дворце.

Королевская чета отправила в больницу цветы с написанной от руки запиской и сказали дочери миссис Майер Фионе, что хотели бы навестить пожилую женщину, если она захочет их видеть.

Во вторник, 18 июня, Фиону навестил один из сотрудников штата герцога и герцогини Кембриджских.

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Кейт и Уильям не видели столкновения. Им сообщили о нем только после того, как их кортеж прибыл в Виндзор. Оба супруга находились в джипе Range Rover.

Согласно протоколу безопасности, королевский автомобиль и его сопровождающие должны продолжать движение, даже если случится ДТП, пишет Mirror.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал о подобном случае, когда перевозивший королевскую особу автомобиль тоже не стал останавливаться из-за аварии.