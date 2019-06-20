Звезда «Полицейского с Рублевки» попросил Путина помочь его городу

На «прямую линию» с Владимиром Путиным поступило около двух миллионов обращений граждан. Президент традиционно пообщался с россиянами на социальные, политические и многие другие темы. В числе тех, кто задал главе государства свой вопрос, оказался популярный актер Александр Петров, известный по ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Звоните ДиКаприо» и другим.

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Артист появился непосредственно в студии колл-центра. Он рассказал, что родился в Ярославской области. Город Переславль-Залесский, где прошли детство и юность Петрова, сейчас находится в плачевном состоянии. Населенный пункт, в котором проживает менее сорока тысяч человек, пришел в упадок и требует развития.

«Хотел бы попросить президента обратить внимание на проблемы малых городов», – сообщил Петров журналистам в прямом эфире.

Напомним, Александр Петров является одним из самых узнаваемых и популярных актеров российского кино. Недавно он стал обладателем премии «Золотой орел». Престижную награду артист получил за роль в сериале «Sпарта».

Впрочем, многие поклонники критикуют актера. Как сообщал портал teleprogramma.pro, в последнее время в интернете регулярно обсуждаются две темы – «Александр Петров сейчас везде» и «Александр Петров везде одинаковый».