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Звезда «Полицейского с Рублевки» попросил Путина помочь его городу

Александр Петров переживает за родной Переславль-Залесский.

Звезда «Полицейского с Рублевки» попросил Путина помочь его городу
Александр Петров обратился к Путину на "прямой линии". Фото: globallookpress.com

На «прямую линию» с Владимиром Путиным поступило около двух миллионов обращений граждан. Президент традиционно пообщался с россиянами на социальные, политические и многие другие темы. В числе тех, кто задал главе государства свой вопрос, оказался популярный актер Александр Петров, известный по ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Звоните ДиКаприо» и другим.

Артист появился непосредственно в студии колл-центра. Он рассказал, что родился в Ярославской области. Город Переславль-Залесский, где прошли детство и юность Петрова, сейчас находится в плачевном состоянии. Населенный пункт, в котором проживает менее сорока тысяч человек, пришел в упадок и требует развития.

«Хотел бы попросить президента обратить внимание на проблемы малых городов», – сообщил Петров журналистам в прямом эфире.

Александр Петров просит помочь родному городу. Фото: globallookpress.com

Напомним, Александр Петров является одним из самых узнаваемых и популярных актеров российского кино. Недавно он стал обладателем премии «Золотой орел». Престижную награду артист получил за роль в сериале «Sпарта».

Впрочем, многие поклонники критикуют актера. Как сообщал портал teleprogramma.pro, в последнее время в интернете регулярно обсуждаются две темы – «Александр Петров сейчас везде» и «Александр Петров везде одинаковый».

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Тэги:

актерАлександр ПетровВладимир ПутинПрямая линия с президентом

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Звезда «Полицейского с Рублевки» попросил Путина помочь его городу
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