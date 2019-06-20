К дому Алибасова вызвали сразу два наряда полиции

Подруга Бари Каримовича уверена, что продюсера удерживают в квартире силой. Артист не знает, как избавиться от женщины.

К дому Бари Алибасова вызвали сразу два наряда полиции. Первый попросила приехать диетолог Марият Мухина, которая давала ему рекомендации относительно диеты. Она заявила, что ее пациента удерживают в квартире силой. Однако у Бари Каримовича на этот счет иное мнение – он тоже решил найти защиты у силовиков и просит его избавить от медика. Алибасов в ответ также сделал звонок в полицию.

Подробности происшествия телеканалу«360» сообщил пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин. По его словам, продюсер не является пациентом Мухиной, он считает ее шарлатанкой.

Дальнейшие обстоятельства случившегося не приводятся.

Внимание к основателю группы «На-На» повышено с тех пор, как он угодил в больницу с отравлением жидкостью для чистки труб. Врачи диагностировали у него ожог горла, пищевода и желудка. Целых две недели он находился в больнице, пять дней пребывал в медикаментозном сне. 17 июня пациента выписали.

Все то время, что продюсер был в больнице, не утихали разговоры о его наследстве. Сын планировал вывезти отца на реабилитацию в Казахстан, но продюсер рассудил иначе и решил лишить отпрыска наследства.

На этом странности не закончились. Родные и знакомые продюсера уверяют, что он стал вести себя очень странно. Встречает гостей в нижнем белье, закрыл черными покрывалами зеркала у себя дома и требует, чтобы у всех присутствующих были при себе… гвозди, пишет сайт OA.