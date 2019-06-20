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Во время «прямой линии» с Путиным отразили хакерские атаки

Попытки сорвать связь предпринимались из-за рубежа.

Во время «прямой линии» с Путиным отразили хакерские атаки
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Фото: globallookpress.com

В ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным были зафиксированы хакерские атаки. Две мощные попытки сорвать связь были предприняты из-за рубежа, кибер-злоумышленники могли находиться на территории Украины.

Во время DDos-атаки перебои со связью в колл-центре «прямой линии» главы государства с россиянами были, но оказались незначительными. В частности, отмечались проблемы со звонками. Оба нападения  удачно отразили.

Напомним, Путин начал отвечать на вопросы граждан 20 июня, в 12 часов по московскому времени. Ежегодные «прямые линии» продолжаются несколько часов, президенту задают множество вопросов по телефонам, в сообщениях СМС или ММС, а также через специальные мобильные приложения.

В 2019 году российскому лидеру поступило около двух миллионов обращений, а прямую трансляцию на данный момент смотрят четыре миллиона пользователей одновременно. К настоящему моменту DDos-атаки продолжаются, сообщили в прямом эфире линии с Путиным.

По материалам Telegram-канала RT и агентства «РИА Новости».

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Во время «прямой линии» с Путиным отразили хакерские атаки
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