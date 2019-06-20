Дроздов объяснил, почему снялся в рекламе для дачников

По словам телеведущего, его жена просто обожает цветы.

Полгода назад Николай Дроздов оставил пост бессменного ведущего программы «В мире животных». Легендарный телеведущий признается, что в его возрасте уже сложно тянуть высокую профессиональную нагрузку.

Немного подзаработать артисту помогли съемки в рекламе. По словам Николая Николаевича, его имя, случается, используют мошенники, но одна из недавних съемок – абсолютно законна. Изображение Дроздова, держащего в руках ящик с цветами, использовал один из крупных торговых центров, где продаются товары для дачников.

«Я снимался, да. Меня тут уговорили еще и потому, что жена цветы любит. Я в рекламе стою с ящиком цветов, причем укорененных, не отрезанных», – говорит Николай Николаевич.

В беседе с порталом teleprogramma.pro артист отметил, что цветы после съемки ему подарили. Когда он привез презент домой, супруга Татьяна оказалась просто в восторге. Она посадила растения на даче, и они продолжают радовать глаз.

Сейчас Николай Дроздов продолжает восстанавливаться после переломов, которые он получил, случайно упав во время зарядки. Поэтому 20 июня, свой день рождения, он запланировал встретить в поезде. Вместе с женой телеведущий уезжает из столицы на все лето, чтобы поправить здоровье.

Портал Teleprogramma.pro поздравляет Николая Николаевича с 82-летием и желает ведущему здоровья и долгих лет!