НОВОСТИ

Катрин Асси высказалась о «романе» с Гелой Месхи

Актриса отметила, что находится в шоке от домыслов в СМИ.

Катрин Асси высказалась о «романе» с Гелой Месхи
Катрин Асси опровергла роман с Месхи/globallookpress.com

Актриса Катрин Асси в Instagram отреагировала на сообщения СМИ, что она якобы закрутила роман с коллегой по творческому цеху Гелой Месхи. Она выразила непонимание, почему подобное происходит и откуда у людей столько злости. Актриса попросила не закидывать ее камнями. С актером Гелой Месхи они всего лишь добрые друзья. Она случайно встретилась с ним несколько месяцев назад и разговорилась, так как они попросту давно не виделись. Историю с романом она назвала надуманной и накрученной.

«Поздоровались в дверях, называется… Я полностью опровергаю информацию о «романе» с Месхи! Давайте уважать друг друга! С уважением, Катрин!» – заявила популярная актриса.

Отметим, что несколько дней назад актриса Екатерина Климова подала на развод со своим мужем Гелой Месхи. Причины расставания с актёром она уточнять не стала. От этого брака у звезд есть совместный ребенок.

Поводом для сплетен стала встреча Месхи и Асси на Московском международном кинофестивале весной нынешнего года. По слухам, звезды обнимались и любезничали. Причем не особенно скрывали это от окружающих. Катрин Асси стала известна после роли в картине «Звездный экипаж», где она блистательно сыграла стюардессу.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гела МесхиЕкатерина КлимоваКатрин Асси

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Катрин Асси высказалась о «романе» с Гелой Месхи
Интересно?
Поделись с друзьями: