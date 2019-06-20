Катрин Асси высказалась о «романе» с Гелой Месхи

Актриса Катрин Асси в Instagram отреагировала на сообщения СМИ, что она якобы закрутила роман с коллегой по творческому цеху Гелой Месхи. Она выразила непонимание, почему подобное происходит и откуда у людей столько злости. Актриса попросила не закидывать ее камнями. С актером Гелой Месхи они всего лишь добрые друзья. Она случайно встретилась с ним несколько месяцев назад и разговорилась, так как они попросту давно не виделись. Историю с романом она назвала надуманной и накрученной.

«Поздоровались в дверях, называется… Я полностью опровергаю информацию о «романе» с Месхи! Давайте уважать друг друга! С уважением, Катрин!» – заявила популярная актриса.

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Отметим, что несколько дней назад актриса Екатерина Климова подала на развод со своим мужем Гелой Месхи. Причины расставания с актёром она уточнять не стала. От этого брака у звезд есть совместный ребенок.

Поводом для сплетен стала встреча Месхи и Асси на Московском международном кинофестивале весной нынешнего года. По слухам, звезды обнимались и любезничали. Причем не особенно скрывали это от окружающих. Катрин Асси стала известна после роли в картине «Звездный экипаж», где она блистательно сыграла стюардессу.