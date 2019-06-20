Разин обвинил врачей в нынешнем странном состоянии Алибасова

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сообщил, что случилось то, чего он больше всего боялся. Его коллега Бари Алибасов никогда, как он считает, не вернётся к прежней жизни. Он добавил, что продюсер группы «На-На» Бари Алибасов всю жизнь употреблял «непонятные вещества». Кроме того, он перенес некую травму.

Также Андрей Разин обвинил в сегодняшнем состоянии Алибасова врачей, которые зачем-то ввели его в состояние медикаментозной комы.

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«Мы можем констатировать, что Бари Каримович больше никогда не будет в том состоянии, в котором мы его знаем, как продюсера и как шоумена. Я надеюсь, что его родные и близкие сделают все возможное, чтобы он достойно прожил оставшуюся жизнь. Он был величайшим продюсером. Его проекты были одними из самых интересных в нашей стране и, в ближайшее время, я готовлю документальную книгу, в которой расскажу о работе с Бари Каримовичем и вообще о его судьбе, как о лучшем и величайшем продюсере всех времён и народов», — сказал Андрей Разин.

Кроме того, Разин обещает не оставить Алибасова без финансовой помощи. Ему жаль, что так произошло. Также Разин попросил помочь продюсеру всех звезд шоу-бизнеса. Напомним, что на днях Алибасова выписали из клиники после отравления ядовитым «Кротом». При этом все, кто с ним общаются отмечают странности в его поведении. Продюсер говорит откровенную чепуху.

Недавно стало известно, что Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства. Все деньги он отдаст в приют для животных. Продюсер в шоке, как вел себя Бари Алибасов-младший: он пиарился на имени отца и получал хорошие деньги за участие в различных ток-шоу. При этом многие россияне считают, что Алибасов вообще выдумал всю эту историю с отравлением. Якобы он просто пытается защитить своего сына от излишнего внимания в связи с его конфликтом с бывшей женой.