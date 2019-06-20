НОВОСТИ

Садальский высказался о больничной эпопее Алибасова

Актер не верит, что продюсер действительно находился в коме.

Садальский высказался о больничной эпопее Алибасова
Садальский не верит в отравление Алибасова/globallookpress.com

Актер Станислав Садальский в Instagram подверг критике продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, который придумал, как он считает, некрасивую историю про отравление. Он не верит, что создатель группы «На-На», действительно, был в коме.

«Я все про Бари думаю. Почему, если всё это ради пиара, нельзя было придумать сюжет покрасивее? Неужели приятно, что твое имя будет теперь всегда вонять говном и «Кротом»? Ну, сказал бы, что пошел в зоопарк, там тонул фламинго, он полез спасать, «поскользнулся, упал, очнулся, гипс». Хотя бы в розовый цвет трагедия окрашена, а не в коричневый. Или Лидуся там, допустим, во сне увидела эдельвейс, а он полез за ним на Эльбрус и сорвался… Почему – канализация, крот, ожоги, блевотина, кишки, дерьмо? Почему так неинтеллектуально? Я за красоту во всем. Даже во лжи», – заявил актер.

Напомним, что многие не верят, что Бари Алибасов был в состоянии комы. Продюсера все настойчивее обвиняют в пиаре. Как отмечают некоторые хейтеры, всю историю с отравлением Бари Алибасов придумал, чтобы отвести удар от своего сына. Тот в последнее время не ладит со своей супругой. Он даже не пришел в роддом, когда она родила их общего ребенка.

Между тем сам Алибасов должен в ближайшее время поехать в Казахстан, где продолжится его реабилитация. Сейчас он находится в своей квартире. При этом все, кто с ним беседовал, отмечают, что лидер группы «На-На» несет много чепухи. Его речь после истории с отравлением стала бессвязной.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бари АлибасовБари Алибасов-младшийСтанислав Садальский

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Садальский высказался о больничной эпопее Алибасова
Интересно?
Поделись с друзьями: