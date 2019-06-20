Садальский высказался о больничной эпопее Алибасова

Актер Станислав Садальский в Instagram подверг критике продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, который придумал, как он считает, некрасивую историю про отравление. Он не верит, что создатель группы «На-На», действительно, был в коме.

«Я все про Бари думаю. Почему, если всё это ради пиара, нельзя было придумать сюжет покрасивее? Неужели приятно, что твое имя будет теперь всегда вонять говном и «Кротом»? Ну, сказал бы, что пошел в зоопарк, там тонул фламинго, он полез спасать, «поскользнулся, упал, очнулся, гипс». Хотя бы в розовый цвет трагедия окрашена, а не в коричневый. Или Лидуся там, допустим, во сне увидела эдельвейс, а он полез за ним на Эльбрус и сорвался… Почему – канализация, крот, ожоги, блевотина, кишки, дерьмо? Почему так неинтеллектуально? Я за красоту во всем. Даже во лжи», – заявил актер.

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Напомним, что многие не верят, что Бари Алибасов был в состоянии комы. Продюсера все настойчивее обвиняют в пиаре. Как отмечают некоторые хейтеры, всю историю с отравлением Бари Алибасов придумал, чтобы отвести удар от своего сына. Тот в последнее время не ладит со своей супругой. Он даже не пришел в роддом, когда она родила их общего ребенка.

Между тем сам Алибасов должен в ближайшее время поехать в Казахстан, где продолжится его реабилитация. Сейчас он находится в своей квартире. При этом все, кто с ним беседовал, отмечают, что лидер группы «На-На» несет много чепухи. Его речь после истории с отравлением стала бессвязной.