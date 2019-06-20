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9-летнего сына Гуфа госпитализировали с сотрясением мозга

Как мальчик получил травму, пока неизвестно.

9-летнего сына Гуфа госпитализировали с сотрясением мозга
Рэпер Гуф Фото: wikimedia.org /Alina Platonova

9-летнего сына рэпера Гуфа и телеведущей Айзы Анохиной госпитализировали в больницу. Во время несчастного случая, который пока родители мальчика не расшифровывают, Сэм получил сотрясение головного мозга. Об этом в своем блоге рассказала Айза Анохина.

Она не только не на шутку перепугалась за ребенка, но и долгое время не могла попасть с сыном на прием к врачу. Бывшая участница проекта «Дом-2» добавила, что им пришлось сменить несколько больниц.

«Второе сотрясение за 9 лет и скотское отношение в учреждениях бесплатной медицины. Сменили две городские больницы с 15.00, диагноз поставили в 00.00. Провели много часов в приемном отделении в коридоре. Наслушались грубостей от врачей», — рассказала в своем блоге Анохина.

Сейчас телеведущая ищет подходящую клинику для сына, где ей не придется беспокоиться за его здоровье.

Сын Гуфа попал в больницу
Гуф проводит время вместе с сыном СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/stories/therealguf/

Напомним, после развода с Гуфом она вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина и уехала из России. Сейчас Айза вместе с супругом и детьми живет на Бали. При этом часто приезжает в Москву и не препятствует общению Сэма с отцом.

За несколько часов до несчастного случая Гуф публиковал в stories видео и фото, где он проводит с сыном время. Как именно мальчик получил травму, его родители не говорят.

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9-летнего сына Гуфа госпитализировали с сотрясением мозга
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