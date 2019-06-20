Гоген Солнцев вышел в свет с новой пожилой дамой

Шоумен и фрик Гоген Солнцев в Instagram представил женщину, с которой он посетил океанариум. На вид ей примерно столько же лет, сколько его пожилой супруге Екатерине Терешкович.

«Хорошие люди — хороши во всём! Главное, чтобы никому за это ничего не было. Я со Светланой тоже так думаю. Были в океанариуме, выбирали рыбку на обед. Поздравляю своих друзей с этим замечательным солнечным днём в их жизни. Надеюсь, что у вас к столу тоже будет вкуснятина и вы не погрязните в семейном быте. А как вы, подписчики да подписчицы, восполняете утраты фосфора в организме? Рассказывайте, делитесь… Всем нам будет интересно», — заявил Гоген Солнцев.

больше по теме Жена Гогена Солнцева оставила супруга без элитного алкоголя Шоумен заявил, что Екатерина Терешкович опозорила его перед гостями.

В комментариях многие пользователи стали задавать вопросы, с кем Гоген Солнцев изображен на фотографии. Многие посчитали, что у него появилась «новая зазноба». Впрочем, все оказалось, судя по всему, куда банальнее. На фотографии Гоген Солнцев со своей тетей. Так во всяком случае утверждает одна из его подписчиц.

Напомним, что на днях Гоген Солнцев жаловался на свою супругу Екатерину Терешкович. Она выпила весь элитный алкоголь у него в квартире. Женщина в последнее время не может контролировать себя. Она злоупотребляет горячительными напитками, что очень расстраивает Солнцева.