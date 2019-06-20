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Елизавета Пескова четыре года боролась с тяжелым заболеванием кожи

По словам девушки, многие в школе над ней издевались.

Елизавета Пескова четыре года боролась с тяжелым заболеванием кожи
Елизавета Пескова победила непростую болезнь/instagram.com/stpellegrino/

Дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, Елизавета в Instagram призналась, что на протяжении четырех лет боролась с тяжелой степенью акне. Это воспалительное заболевание кожи. При этом она призналась, что многие европейцы в школе, где она училась, над ней издевались и подшучивали. В России так никто и никогда не делал.

По словам Песковой, у людей, страдающих акне, часто появляется неуверенность в себе и психологические проблемы. Сама она смывала с лица тонну тонального крема, залезала на двухъярусную кровать и пряталась там от окружающих, чтобы ее никто не видел. В столовую она всегда приходила первой. При этом замазывала лицо, чтобы на нем не было видно прыщей.

Как сказала Елизавета Пескова, ей не помогала гомеопатия. Не действовали аптечные крема. От чисток становилось только хуже. Даже поездки на море не давали положительного эффекта. Помочь ей смогли только в одной из московских клиник. При этом она соблюдала строгую диету. Девушке, как она считает, очень повезло. Сильных рубцов на ее лице не осталось.

«В наше время есть средства для любого бюджета и типа кожи. Не стоит думать, что выглядеть хорошо могут только дети олигархов, у которых есть деньги на клиники и крема с экстрактом отходов улитки за 1000 евро», — заметила Елизавета Пескова.

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АкнеДмитрий ПесковЕлизавета Песковапроблемная кожатяжелая болезнь

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Елизавета Пескова четыре года боролась с тяжелым заболеванием кожи
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