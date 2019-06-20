Звезда «Сволочей» Олег Буганов устроил пьяный дебош

Звезда фильма «Сволочи» Олег Буганов устроил пьяный дебош, серьезно повздорив с сотрудниками полиции. Конфликт произошел несколько дней назад, но стало известно о нем только сейчас. Актер отдыхал с друзьями на частной территории, где запрещено распитие спиртных напитков.

Один из очевидцев происшествия рассказал, что компания, в которой был Буганов, вела себя очень раскрепощенно. После пьянки они оставили много мусора – бутылки и упаковки от еды непосредственно в лесу. В итоге на место их сбора местными жителями была вызвана полиция. Буганов стал кричать на сотрудников правопорядка и качать свои права.

Отметим, что Буганов иронизировал над жителями, которые вызвали полицию. Кроме того, компания, в которой он был, напала на охранника комплекса, когда тот пытался урезонить хулиганов. Позже Буганов решил замять конфликт. Он отошел в сторону вместе с одним из полицейских, где у них состоялся разговор.

Кстати, после роли в «Сволочах» в 2006 году Буганов больше не получал серьезных предложений по работе. Два года спустя он сыграл неприметного ученика элитной школы в сериале «Моя прекрасная няня», а в 2010-м появился в пяти эпизодических ролях. С тех пор о нем ничего не было слышно, сообщает «СтарХит».