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Алибасов считает, что в больнице его скручивали и мучали

Продюсер продолжает делать неоднозначные высказывания.

Алибасов считает, что в больнице его скручивали и мучали
Бари Алибасов мог придумать историю с отравлением/globallookpress.com

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов сравнил свое пребывание в больнице с пытками Стеньки Разина. По словам создателя легендарного коллектива, в клинике его откровенно мучали и не давали спокойной жизни. В интервью с журналистом он заявил следующее: «Ты не представляешь, как они меня мучали в больнице! Я ни разогнуться, ни согнуться. Они меня скручивали. Пытки Стеньки Разина – воздушный шарик по сравнению с этим. Посмотри!» – заявил продюсер и продемонстрировал свои руки, на которых до сих пор сохраняются следы от уколов.

Бари Алибасов
Алибасов рассказал о пытках в больнице/globallookpress.com

Корреспондент попытался сказать Бари Алибасову, что вообще-то уколы и процедуры в клинике продюсеру делали для его же блага, чтобы он как можно быстрее встал на ноги. На это тот заявил, что не позавидует никому, кого будут лечить таким способом.

Кстати, как заметил продюсер, «все четыре придурка из группы «На-На», когда увидели его в клинике, посчитали, что он притворяется. Якобы ему не настолько плохо, как он может себе представить, сообщает «МК».

Бари Алибасов выпил ядовитую жидкость «Крот», перепутав ее с соком. В итоге он угодил в больницу. В течение пяти дней продюсер находился в состоянии медикаментозного сна. Врачи отказывались делать какие-то прогнозы относительно его выздоровления. Сейчас он уже находится дома. При этом некоторые утверждают, что продюсер выдумал всю историю с отравлением ради того, чтобы отвести удар от своего сына. У Бари Алибасова-младшего сейчас не все спокойно в семье. Он бросил на произвол судьбы свою полугодовалую дочь и супругу, к которой даже не пришел на выписку в роддом.

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Тэги:

Бари АлибасовГруппа "На-на"Степан Разин

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Алибасов считает, что в больнице его скручивали и мучали
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