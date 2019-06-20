Александр Петров сделал операцию на нос

Накануне, 19 июня, на канале СТС стартовало продолжение одного из самых популярных сериалов прошедшего десятилетия «Пока цветет папоротник», снятого режиссером Евгением Бедаревым на своей малой родине – на Алтае. Новая многосерийная картина вышла под названием «Беловодье. Тайна затерянной страны».

Исполнитель главной роли Александр Петров рассказал, что за время съемок ему очень много времени пришлось проводить в воде, что, естественно, сказалось на здоровье. Много раз Александр нырял в воду в гидрокостюме, который, по признанию звезды, на деле давал только иллюзию защищенности – мороз пробирал до костей. А во время съемок сцены в холодной горной реке актера просто унесло бурным течением. Тогда Александр едва не утонул, пишет издание peopletalk.

Частые недомогания и сильные головные боли себя не заставили ждать. Обратившись к врачам, актер услышал неутешительный вердикт – необходимо оперативное вмешательство. Но сделать операцию на нос во время съемок было невозможно, ведь в кадр с таким лицом не зайдешь. Потому актеру приходилось через день преодолевать по сотне километров на процедуры. А операцию звезда все же сделал, но только после того, как закончился съемочный процесс.