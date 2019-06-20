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Александр Петров сделал операцию на нос

Так негативно сказались на здоровье актера съемки в сериале «Беловодье. Тайна затерянной страны».

Александр Петров сделал операцию на нос
Оперативное вмешательство потребовалось Александру Петрову после съемок в сериале. ФОТО: КП

Накануне, 19 июня, на канале СТС стартовало продолжение одного из самых популярных сериалов прошедшего десятилетия «Пока цветет папоротник», снятого режиссером Евгением Бедаревым на своей малой родине – на Алтае. Новая многосерийная картина вышла под названием «Беловодье. Тайна затерянной страны».

Исполнитель главной роли Александр Петров рассказал, что за время съемок ему очень много времени пришлось проводить в воде, что, естественно, сказалось на здоровье. Много раз Александр нырял в воду в гидрокостюме, который, по признанию звезды, на деле давал только иллюзию защищенности – мороз пробирал до костей. А во время съемок сцены в холодной горной реке актера просто унесло бурным течением. Тогда Александр едва не утонул, пишет издание peopletalk.

Частые недомогания и сильные головные боли себя не заставили ждать. Обратившись к врачам, актер услышал неутешительный вердикт – необходимо оперативное вмешательство. Но сделать операцию на нос во время съемок было невозможно, ведь в кадр с таким лицом не зайдешь. Потому актеру приходилось через день преодолевать по сотне километров на процедуры. А операцию звезда все же сделал, но только после того, как закончился съемочный процесс.

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Александр Петров сделал операцию на нос
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