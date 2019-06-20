В Москве Гидрометцентр прогнозирует побитие температурного рекорда 1917 года

Уже сегодня, 20 июня, в некоторых районах столицы воздух прогреется до тридцати градусов.

Сотрудники Гидрометцентра заявили, что после короткого периода комфортной температуры в столичный регион вернётся сильная жара, которую в полной мере ощутят на себе жители и гости Москвы. Не исключены новые температурные рекорды. Всему виной антициклон, который блокирует прохождение циклонов и атмосферных фронтов.

Уже сегодня, 20 июня, воздух прогреется в некоторых районах столицы до тридцатиградусной отметки. Ночью также будет достаточно тепло. Столбик термометра не опустится ниже пятнадцати градусов.

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Следующие два дня также будут аномальными в плане жары. Так 21 июня сохранятся те же 30 градусов. А вот в субботу, 22 июня, будет еще жарче. Воздух прогреется до 32 градусов. Синоптики обещают побитие температурного рекорда революционного 1917 года. Тогда было 31,8 градусов тепла.

С воскресенья жара в столице начнет потихоньку спадать. В некоторых районах Москвы даже пройдет кратковременный дождь. Будет не выше 28 градусов тепла. К понедельнику станет еще прохладнее. Температура воздуха понизится до 21 градуса, сообщает Гидрометцентр.