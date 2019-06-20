Алибасов заполнил детским питанием холодильники на кухне в квартире

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов заполнил в своей квартире все холодильники детским питанием. После отравления ядовитой жидкостью он будет вынужден сидеть на жесткой диете. Кроме того, как отметил продюсер, ему позволено есть вареное мясо.

Как отметил Алибасов, он пока не знает, по какому сценарию будет развиваться его восстановление. При этом продюсер группы «На-На» уверяет, что в течение шестнадцати дней был в логове международной организации ОПЕК, которая, как известно, занимается экспортом нефти. Как говорит Алибасов, все ранения он получил, пока находился в руках врагов.

«Сейчас только начало болезни. Они меня три дня исследовали: что делать, как делать. Я боюсь говорить, потому что очень много госсекретной информации. А если она вылетит, то меня грохнут», — заявил продюсер группы «На-На».

Также он ответил на вопрос, что последнее помнит перед тем, как с ним приключилась вся эта история с отравлением. Как он уверяет, ему что-то подложили и он «улетел». Очнулся Бари уже в некой колымаге, которая его «куда-то катила». В тот момент продюсер был уже весь в ссадинах. Как говорит Алибасов, в него вставляли палки и крутили их. Сейчас, как он уверяет, ему сложно ходить. Он все время падает. Кроме того, продюсер заявил, что должен был открыть музыкальный фестиваль в швейцарском Монтре, но, как он уверяет, его придумали всего лишь как прикрытие для незаконной продажи нефти, сообщает «МК».