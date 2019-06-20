Билеты на концерт Пугачевой в Минске дешевле московских в 20 раз

Юбилейный концерт к 70-летию Аллы Пугачевой, как известно, много шума. Общественность да артистическую тусовку удивляли и источники, из которых артистка готовила шоу, и, конечно, заоблачные цены на билеты. Многочисленные преданные поклонники так и не смогли попасть на новый концерт Примадонны, ведь, например, за билет в партере нужно было выложить все 200 тысяч рублей.

Но вот недавно стало известно о том, что с точно таким концертом Алла Борисовна намерена выступить в столице Белоруссии Минске 2 ноября. И здесь не обошлось без возмущений, претензий и обвинений. Все потому, что, как оказалось, вип-места на минской концертной площадке будут стоить не в два, и в пять, а в целых 20 раз дешевле – всего-то 10 тысяч рублей, пишет издание «7 дней».

По этому поводу в Сети уже покатилась новая волна критики в адрес Аллы Пугачевой, которую на этот раз обвиняют в том, что она просто нажилась на более состоятельных, чем в провинции, зрителях.