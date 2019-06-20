Гурманка Анна Нетребко поделилась новым изысканным рецептом

На этот раз звезда посоветовала поклонникам приготовить мясо с фасолью и овощами.

Оперная дива Анна Нетребко никогда не скрывала того, что любит вкусно поесть и к стройности не стремится, ведь для голоса, ее профессионального инструмента, вес необходим. А раз звезда не отказывается попробовать новое калорийное блюдо сама, то и со своими любимыми поклонниками делится вкуснейшими рецептами.

Очередной на ее странице в социальной сети Instgaram появился накануне. Это — гигантская бурая фасоль со свининой и белыми грибами в соусе из свежей паприки, томатов, аджики и физалисов.

«ВЕЩЬ! Важно фасоль отварить заранее, потом тушить с луком, мясом грибами и приправами до готовности (минут 30) важно добавить сухофрукты, физалис или сухую алычу- это придаст потрясающий вкус! Блюдо острое! Но вам понравится», — уверена артистка, добавляя аппетитные снимки получившегося блюда.

Кроме того, Анна ответила на вопросы фанатов, которые касались не только процесса приготовления яства. Одна из подписчиц поинтересовалась, ест ли «восточный» супруг звезды мясо. Анна отметила, что ест, но только очень редко.