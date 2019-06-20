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Алибасов закрыл черными покрывалами зеркала в своей квартире

Продюсер, как отмечают все его знакомые, ведет себя очень странно.

Алибасов закрыл черными покрывалами зеркала в своей квартире
Алибасов закрыл все зеркала в квартире/globallookpress.com

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов после возвращения из клиники, где он провел больше недели, закрыл черными покрывалами все зеркала в своей квартире. Когда к нему домой пришел один из корреспондентов, то увидел достаточно странную картину. Создатель легендарного музыкального коллектива стоял в трусах на диване и приколачивал молотком к стене черные покрывала, чтобы закрыть зеркала. При этом своим властным голосом Бари Алибасов кричал, чтобы ему подавали гвозди.

Бари Алибасов
Алибасов ведет себя очень странно/globallookpress.com

Когда корреспондент поинтересовался у приближенных продюсера, чем он занимается, то ответ был следующим. Создатель «На-На» воссоздает пустыню, по которой он якобы провел несколько дней. Все родные отмечают странную деталь в его поведении. Сейчас Бари Алибасов утверждает, что был далеко от родных. Как известно, продюсеру до сих кажется, что он где-то путешествовал, сообщает «МК».

Отметим, что Бари Алибасов по ошибке выпил ядовитое средство «Крот», перепутав его с соком. В итоге он в течение пяти дней находился в медикаментозном сне на грани жизни и смерти. Врачи отказывались давать какие-то прогнозы. Прошел даже слух, что Алибасова уже нет в живых. К счастью, это оказалось всего лишь журналисткой уткой.

В ближайшее время Бари Алибасов вместе со своей супругой актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной должен отправиться на лечение в Казахстан. Пока же он восстанавливается в домашних условиях.

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Бари АлибасовКазахстанЛидия Федосеева-Шукшина

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Алибасов закрыл черными покрывалами зеркала в своей квартире
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