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Больная раком Яковлева не сдержала слез после спектакля

Почти каждый из зрителей пришел на ее постановку со цветами.

Больная раком Яковлева не сдержала слез после спектакля
Александре Яковлевой непросто дались два часа на сцене/globallookpress.com

Актриса Александра Яковлева не смогла сдержать слез после спектакля, который она дала вместе со своими коллегами в ДМ «Царскосельский» в Пушкине. Напомним, что звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» отчаянно борется с онкологией. Прогнозы врачей неутешительные.

Александра Яковлева, Николай Караченцов
Яковлева не сдержала слез после спектакля/globallookpress.com

Почти каждый из зрителей пришел в зал со цветами. Многие до сих пор не верят, что их любимая актриса больна раком. Отметим, что в спектакле она сыграла роль Киры. Ее героиня ушла в себя после смерти мужа и нашла утешение в сериалах. После каждой сцены зал взрывался аплодисментами.

В конце спектакля все зрители в зале встали со своим мест. Многие кричали «браво». Сама Александра Яковлева расплакалась. Два часа на сцене, надо сказать, дались ей непросто.

По словам актрисы, еще три дня назад практически все билеты были в кассе. Ей говорили, что играть не стоит, потому что люди на дачах. Но после эфира у телеведущего Андрея Малахова, где собрались родные певицы Жанны Фриске, все изменилось. В итоге в зале было яблочку негде упасть. Многие зрители хотели лично пообщаться с актрисой, но она ушла в гримерку. Два часа на сцене дались ей очень непросто. Сейчас Яковлевой требуется отдых, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Александра ЯковлеваАндрей МалаховЖанна ФрискеЦарское село

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Больная раком Яковлева не сдержала слез после спектакля
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