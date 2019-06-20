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Елена Малышева прошла 10,5 километров до дома босиком

Ведущая сделала больше 15 тысяч шагов.

Елена Малышева прошла 10,5 километров до дома босиком
Елена Малышева поставила небольшой рекорд. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Своеобразным рекордом похвасталась со своими подписчиками в социальной сети Instgaram не раз повергавшаяся критике со стороны общественности ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева. И, что радует, на этот раз звезда собрала немало одобрительных комментариев.

В подписи к снимку, на котором Елена стоит с белыми туфлями в сумке, ведущая призналась, что накануне она два часа шла до дома 10,5 километров пешком и босиком.
«Итог дня: пройдено 10,69 км; сделано 15 343 шагов; потрачено 905 ккал (всего!!!). И все-таки, я рада!», — признается Малышева.

Подписчицы вслед за ведущей тоже стали рассказывать о своих достижениях по ходьбе в городе и призвали молодежь следовать их примеру. А коллега Елены Малышевой, Екатерина Стриженова с восхищением замечает: «Вот это рекорд!».

Напомним, звезда медицинских телеэфиров не раз оказывалась в центре скандалов из-за своих неоднозначных высказываний. Как писал портал Teleprogramma.pro, в разное время от Малышевой доставалось аптекарям, зоозащитникам и поклонникам Майкла Джексона.

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Елена Малышева последние новостипохудениепрограмма "Жить здорово!"телеведущая

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Елена Малышева прошла 10,5 километров до дома босиком
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