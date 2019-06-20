Елена Малышева прошла 10,5 километров до дома босиком

Своеобразным рекордом похвасталась со своими подписчиками в социальной сети Instgaram не раз повергавшаяся критике со стороны общественности ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева. И, что радует, на этот раз звезда собрала немало одобрительных комментариев.

больше по теме Арина Шарапова и Елена Малышева появились на престижных скачках Одно из главных светских мероприятий столицы прошло на Московском ипподроме.

В подписи к снимку, на котором Елена стоит с белыми туфлями в сумке, ведущая призналась, что накануне она два часа шла до дома 10,5 километров пешком и босиком.

«Итог дня: пройдено 10,69 км; сделано 15 343 шагов; потрачено 905 ккал (всего!!!). И все-таки, я рада!», — признается Малышева.

Подписчицы вслед за ведущей тоже стали рассказывать о своих достижениях по ходьбе в городе и призвали молодежь следовать их примеру. А коллега Елены Малышевой, Екатерина Стриженова с восхищением замечает: «Вот это рекорд!».

Напомним, звезда медицинских телеэфиров не раз оказывалась в центре скандалов из-за своих неоднозначных высказываний. Как писал портал Teleprogramma.pro, в разное время от Малышевой доставалось аптекарям, зоозащитникам и поклонникам Майкла Джексона.