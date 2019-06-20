Муж Бородиной просит Ксению «закончить войну»

Подписчики знаменитостей в социальных сетях нередко становятся свидетелями реально бушующих страстей в их личной жизни. Более того, фанаты стараются каким-то образом поддержать своего кумира. В настоящее время интернет-аудитория гадает, нужно ли написать что-то ободряющее ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной, которая, похоже, поссорилась со своим мужем Курбаном Омаровым.

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Такой вывод фанаты сделали из очередной публикации супруга телезвезды в Instagram, в которой он обратился к любимой словами из композиции «Девочка-война» HammAli&Naval: «Ты же девочка-палач, ну же, девочка, не плачь. Закружила нас волна, ну зачем, скажи, нам с тобой эта война?».

Пока комментаторы гадали, что произошло в звездном семействе, нашлись те, кто даже рассказал, в чем причина ссоры. Якобы, супруги поссорились еще несколько дней назад на дне рождения Маруси, дочери Ксении от первого брака. По словам подписчицы, на видео, которым поделилась Ольга Орлова, они крупно ругаются: он хочет уйти, она требует, чтобы Курбан остался, мол, она два месяца на подготовку праздника потратила, пишет «7 дней».

Сама же Бородина пока ничего не написала по поводу возможного инцидента.