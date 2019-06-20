Садальский назвал «феерическими ужимками» интервью Алибасова Малахову

Станислав Садальский стал одной из первых российских знаменитостей, кто прокомментировал вышедшее накануне интервью Бари Алибасова Андрею Малахову. В прочем, из того невнятного текста, которым поделился на своей странице в Instagram актер, многое не разобрать вообще, в чем признались и многочисленные подписчики звезды, но все же общий смысл, похоже, сводится к тому, что все произошедшее с продюсером, Садальский посчитал фикцией.

«Весь русский Кипр катался от смеха глядя на феерические ужимки старого Продюсера, у Андрюши Малахова..

— В какую Две причины ?

— В Монтрё фффф швейцарсую Монтрё с этой Ффедосеевой Шукшиной утром ночевала или как её щука из Сирии — и с кротом?

— ну и с кротом как обычно талибы Нанананайнанана. Без драматической школы трудно… как ужасна эстрадная тусня РФ», — написал в свой публикации Станислав.

Большинство подписчиков звезды переспрашивали друг у друга, что же, на самом деле, хотел сказать актер. Один из комментаторов отмечает, мол, непонятно, кто недавно из комы вышел.

Те же, кто разобрался в смысле сказанного, в унисон с артистом негодуют.

«Это надо так народ облапошить. Ведь большинство людей поверили в Крота и чуть ли не начали собирать деньги Бари. Ну раз он себя уже хоронил, то и тут с Кротом сыграл, да видимо плохо сыграл. Может, действительно, была белая горячка?» — пишет комментатор.

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Напомним, первое после выхода из НИИ Склифосовского интервью было анонсировано накануне. На кадрах заметно, что Бари Алибасов еще не отошел от медикаментозной комы.