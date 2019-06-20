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Пенсионеры стали основной аудиторией «Дома-2»

Специальное исследование на эту тему провели специалисты компании Mediascope.

Пенсионеры стали основной аудиторией «Дома-2»
Основная телеаудитория шоу - пенсионеры. ФОТО: КАДР ИЗ ПЕРЕДАЧИ

Бытует расхожее мнение о том, что 15-летняя стройка любви и отношений на ТНТ – шоу о молодых и для молодых. Однако, недавнее исследование компании Mediascope в пух и прах разбивает это утверждение. Оказывается, что на долю молодежи (аудитории от 18 до 34 лет) приходится лишь 36,2 процента телезрителей. Почти не смотрят «Дом-2» дети и школьники, которых среди зрителей набралось около 3,5 процента.

Кадр из выпуска "Дом-2". Фото
Зрителей шоу влекут страсти и скандалы. Кадр из выпуска «Дом-2»

А вот телезрителей, подпадающих под возрастную категорию 55+, у программы целых 31,3 процента. Представители средней возрастной категории (35-54 лет) – 29,1 процента. Примечательно, что из всех россиян, наблюдающих за страстями, драками и изменами, а также рождением детей и разводами, по роду своих занятий большая часть зрителей 15-летней эпопеи – пенсионеры, пишет кр.ru.

Секрет популярности проекта попытался раскрыть врач-психотерапевт, психиатр-нарколог Николай Колосунин, который отмечает, что здесь самое важное эмоциональное сближение с образом героя, вовлеченность в демонстрируемые переживания, которые начинают становиться ближе, чем события собственной жизни.

Кто смотрит "Дом-2". Фото
Эксперты назвали аудиторию проекта Дом-2″. Фото: кр.ru

И причин тому, по словам специалиста, несколько. С одной стороны, жизнь героев шоу более насыщенная из-за бесконечных измен, интриг, страстей. С другой же – эти события безопасны и реальной жизни зрителя не угрожают, хотя по эмоциональному накалу ни чуть не слабее реальных переживаний. При этом доктор Алла Осипова рекомендует телезрителям, которые смотрят «Дом-2» много лет, поработать с психологом, разобраться с подавленными эмоциями и начать испытывать их в настоящей жизни.

Однако, говорить о том, что «Дом-2», однозначно вреден, нельзя. Просто здесь есть нюансы. Психиатр-нарколог Николай Колосунин отмечает, что люди, смотрящие шоу, меняют возможность саморазвития и личностного роста на подглядывание за чужой жизнью. И в некоторых случаях это может быть даже полезно, например, когда скромный интеллигент с богатой духовной жизнью может посмотреть программу, чтобы сбросить стресс и напряжение.

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аудиториякомментарий психологапенсионерПрограмма "Дом-2": последние новости

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Пенсионеры стали основной аудиторией «Дома-2»
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