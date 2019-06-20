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Родные Началовой отреагировали на новость о строительстве храма в ее честь

В Воронеже собирают подписи, чтобы начать возведение храма святой Иулии.

Родные Началовой отреагировали на новость о строительстве храма в ее честь
Юлия Началова умерла 16 марта этого года. globallookpress.com

Кажется, со смертью певицы Юлии Началовой все кривотолки, сплетни вокруг ее имени должны были утихнуть. Однако, самые немыслимые вещи начали устраивать фанаты звезды. На кладбище начались настоящие паломничества из-за, якобы лечебной силы могилы певицы. Дальше – больше.

Теперь же стало известно, что в Воронеже нашлись некие активисты, начавшие сбор подписей в поддержку строительства храма в честь святой Иулии – небесной покровительницы Началовой. Уже и место подыскали – там, где был Театр оперы и балета. Здание собираются сносить. Инициатива, конечно, оказалась неоднозначной.

Журналисты кр.ru обратились к пиар-директору Началовой, чтобы узнать, что думают по этому поводу родители певицы. По словам Анны Исаевой, эти сообщения о строительстве храма они просто не воспринимают всерьез и даже не обсуждают.

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Родные Началовой отреагировали на новость о строительстве храма в ее честь
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