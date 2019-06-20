Родные Началовой отреагировали на новость о строительстве храма в ее честь

Кажется, со смертью певицы Юлии Началовой все кривотолки, сплетни вокруг ее имени должны были утихнуть. Однако, самые немыслимые вещи начали устраивать фанаты звезды. На кладбище начались настоящие паломничества из-за, якобы лечебной силы могилы певицы. Дальше – больше.

Теперь же стало известно, что в Воронеже нашлись некие активисты, начавшие сбор подписей в поддержку строительства храма в честь святой Иулии – небесной покровительницы Началовой. Уже и место подыскали – там, где был Театр оперы и балета. Здание собираются сносить. Инициатива, конечно, оказалась неоднозначной.

Журналисты кр.ru обратились к пиар-директору Началовой, чтобы узнать, что думают по этому поводу родители певицы. По словам Анны Исаевой, эти сообщения о строительстве храма они просто не воспринимают всерьез и даже не обсуждают.