Бари Алибасов решил вычеркнуть сына из завещания

С 4 июня, когда известный российский продюсер Бари Алибасов случайно отравился средством для прочистки труб, поклонники и друзья с нетерпением ждали новостей о его состоянии. Предпочтительно, конечно, хороших. Их прессе рассказывал, в основном, сын Бари Каримовича, который, поговаривают, решил заработать на внезапно выросшей из-за болезни популярности родителя, пишет кр.ru.

Это, кстати, нисколько не удивило Алибасова-старшего, и случилось то, о чем предупреждала давняя подруга продюсера Лена Ленина, предрекавшая родне звезды неприятные последствия их неоднозначной активности.

«Ну, и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты», — сказал продюсер, которого накануне выписали из Склифа.

В настоящее время Бари Каримович идет на поправку, много общается со своим близким окружением и сфинксом Чучей, который, кстати, после своего побега из дома во время пресс-конференции, тоже стал настоящей звездой.