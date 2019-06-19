Студия «Квартал 95» ищет актера для пародий на Зеленского

«Народного» президента Владимира Зеленского тоже кому-то нужно пародировать. Потому украинская юмористическая студия «Квартал 95», которой до последнего руководил ныне первый человек в государстве, объявила народный кастинг на роль лидера незалежной. Соответствующее объявление появилось на сайте компании.

Отмечается, что требования к кандидатам, коими могут стать все же желающие, не велики: наличие характерного голоса с «хрипцой» и уверенность в том, что даже президентская охрана не отличит пародиста от самого Зеленского.

Напомним, президентом Украины Владимир Зеленский, бывший игрок КВН команды «95-й квартал», а позже совладелец творческой студии «Квартал 95» был избран президентом во втором туре выборов 21 апреля. И почти спустя месяц, 20 мая официально вступил в должность.