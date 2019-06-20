Как создавали «Историю игрушек 4»: 100 вариантов пылинок и прорыв с дождем

Если сравнить «Историю игрушек 4» с первой частью, которая была снята 24 года назад, невооруженным глазом видно, какая пропасть лежит между ними и как далеко шагнула анимация за четверть века.

«История игрушек» образца 1995 года была первым в мире полнометражным мультфильмом, смоделированным на компьютере. Фильм собрал 191 миллион долларов, был признан самым кассовым в году, номинирован на «Оскар» и включён в сотню лучших американских кинолент за всю историю. Уже совсем скоро мы узнаем, удастся ли четвертой части повторить успех первой. А пока мы собрали 10 интересных фактов о съемках популярного мультфильма.

1. Со дня выпуска «Истории игрушек 3» прошло 9 лет, а с точки зрения событий в мультфильме – пара месяцев. Процесс создания 1,4-часового фильма занял четыре года.

2. Аниматоры нанесли на игрушки царапины и потертости, чтобы показать их старение. Например, если присмотреться, у Вуди теперь есть катышки на рубашке. И можно увидеть красную нить, которая использовалась во второй части для пришивания его руки. А у Базза стали портиться наклейки на скафандре и появились царапины на суставах.

3. Для сцен в антикварном магазине было воссоздано более 10 тысяч уникальных предметов, прототипы которых команда искала по всей стране. На это ушло более двух лет.

4. Изначально фильм должен был стать историей любви Вуди и Бо Пип (фарфоровая пастушка была возлюбленной Вуди в первой части. В третьей серии она появилась лишь в одной из сцен, когда Энди смотрел домашнее видео – авт.), но превратился в приключенческий фильм. У Бо была своя собственная команда аниматоров, работа которой заключалась в том, чтобы сделать ее особенным и уникальным персонажем. Мультипликаторы вдохновлялись героиней Рей из «Звездных войн», невестой из «Убить Билла», гимнасткой Али Райсман и танцовщицей Шарной Берджесс. Изначально Бо и ее фарфоровые овцы — это часть светильника, который стоял в комнате сестры Энди. И аниматоры очень долго трудились над тем, чтобы фарфоровая кожа Бо выглядела натурально. Они прорисовали на ней мельчайшие мельчайшие трещинки, которые появляются на керамике со временем.

5. Несмотря на то, что Дон Риклс, озвучивший мистера Картофельная Голова в американской версии фильма, умер в 2017 году, его голос будет звучать в четвертой части. Так как контракт был заключен, то родные Риклса попросили создателей использовать старые записи. Чтобы найти подходящие фразы, команде пришлось прослушать все, что Рикслс наговорил за последние 24 года жизни.

6. Чтобы найти прототип нового персонажа – идеальную злодейку Габби – аниматоры объехали сотни антикварных магазинов и осмотрели тысячи жутких кукол. И, наконец, нашли ее! Рыжеволосая Габби прорисована очень детально. Например, у нее очень специфические потертости на носах туфель, связанные с необычной походкой. Вы можете не обратить на это внимания, но аниматоры позаботились о самых незначительных, на первый взгляд, вещах.

7. Еще один сложнейший элемент в мультипликации – рисование огромного количества пыли, которая создает достоверную обстановку в антикварном магазине. Аниматоры сотни раз переделывали сцены, пока не достигли идеала.

8. Фильм начинается со сцены грозы и проливного дождя. Сцены, которую невозможно было создать 24 года назад. В то время аниматоры не знали, как сделать, чтобы дождь, например, намочил волосы героя в реальном времени или стекал с его одежды. Максимум, который был доступен — сделать мокрым асфальт или показать струи воды, бегущие по стеклу. Теперь дождь – бурный, мощный, с молнией и громом – полноценный участник картины.

9. Над первой «Историей игрушек» трудились 129 сотрудников студии Pixar, над четвертой – 1247 человек.

10. Сцены теперь настолько насыщены деталями, что обработка одного кадра занимала от 60 до 160 часов.