Матильда Шнурова рассказала, как помогла экс-мужу бросить пить

Матильда Шнурова выступила с лекцией о здоровом образе жизни. Даже на таком мероприятии речь зашла о бывшем муже Сергее Шнурове. Звезду спросили, как она придерживалась в браке правильного питания, если солист «Ленинграда» никогда не соблюдал диет и увлекался алкоголем.

Матильда Шнурова после развода почти не рассказывала об отношениях с музыкантом. Все же светская львица призналась, что смогла отучить солиста «Ленинграда» от алкоголя. Но далось ей это с трудом.

«Поначалу Сергей ни на миллиметр не хотел отступать от своих вредных привычек. Было время, когда вечеринки у нас заканчивались в шесть утра, а в восемь я уже шла на пары в институт — я тогда училась на биохимика», — передает слова Матильды Шнуровой «Комсомольская правда».

Звезда долго разговаривала с музыкантом и приводила факты о вреде алкоголя. В конце концов Матильда выяснила, что Сергей Шнуров толком и не представлял жизнь без спиртного. Светская львица заявила, что её экс-супруг «плохой адвокат своим вредным привычкам».

Матильда предложила солисту «Ленинграда» год продержаться без выпивки, чтобы самому решить, как лучше. После нескольких месяцев воздержания Сергей Шнуров понял, что больше не хочет злоупотреблять алкоголем.