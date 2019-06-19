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Водонаева прокомментировала инцидент с Киркоровым на борту

Модель возмущена, что авиакомпания отрицала заявление певца о жесткой посадке.

Водонаева прокомментировала инцидент с Киркоровым на борту
Алена Водонаева. Фото: globallookpress

Алена Водонаева часто комментирует резонансные события в стране. Недавно в неприятную ситуацию попал Филипп Киркоров. Певец вместе с детьми возвращался из родного болгарского города Варна в Москву. Самолет не смог приземлиться в Домодедово, поэтому пилоты приняли решение зайти на второй круг.

Алена Водонаева и Филипп Киркоров. Фото
Алена Водонаева не довольна авиакомпанией, самолетом которой пользовался Киркоров. Скриншот: instagram.com/alenavodonaeva/

По официальной версии, самолету помешал ветер. При этом авиакомпания отрицает серьёзные проблемы и жесткую посадку самолета. Филипп Киркоров в качестве подтверждения опубликовал видео, на котором запечатлел опасное приземление.

Водонаева поначалу не знала, кому верить: пассажирам или авиакомпании. После того, как певец опубликовал ролик, стало понятно, что Филипп Киркоров не преувеличивал. «Зачем же вы вчера это опровергли?» — спросила Водонаева у представителей авиакомпании в Stories.

Тем временем Киркоров на следующий день после ЧП вновь оказался на борту. Певец отправился в Турцию. Его авиалайнер приземлился в Анталье в штатном режиме.

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Водонаева прокомментировала инцидент с Киркоровым на борту
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