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Энистон восстановилась после развода и готова к новым отношениям

Актриса хочет встретить "особенного" человека.

Энистон восстановилась после развода и готова к новым отношениям
Дженнифер Энистон / Global look press

Прошлый год оказался для Дженнифер Энистон непростым — она пережила болезненное расставание с мужем Джастином Теру. После этого она решила взять паузу в отношениях и уйти с головой в работу.

Некоторое время голливудская актриса посвящала себя только профессиональной деятельности, но сейчас она полностью восстановилась после разрыва и готова к новым отношениям. Об этом журналу People рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Инсайдер сообщил, что Энистон хочет встретить особенного человека и уверена, что это произойдет, нужно лишь подождать.

«Она будет осторожна, прежде чем снова начать с кем-то встречаться. Вместе с тем она явно не собирается бездействовать, сидя на одном месте. Дженнифер ждет особенного человека», — рассказал инсайдер, пожелавший остаться анонимным.

Источник также отметил, что Энистон готова ходить на свидания.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что голливудская актриса однажды отказала в свидании самому принцу Гарри. Дженнифер Энистон не захотела встречаться с членом королевской семьи из-за разницы в возрасте.

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Джастин ТеруДженнифер Энистонновые отношениясвидание

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Энистон восстановилась после развода и готова к новым отношениям
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