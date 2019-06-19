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Волочкова не сдержала слез при виде Алибасова после комы

Балерина отрицает, что отравление продюсера — всего лишь пиар-ход.

Волочкова не сдержала слез при виде Алибасова после комы
Кадр из программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", Фото: globallookpress.com

После пятидневной комы Бари Алибасов с трудом узнает окружающих, его речь нарушена, а память изменяет. Когда первые кадры с выписавшимся из больницы продюсером показали по телевидению, поклонники были шокированы заторможенным поведением продюсера.

Видео с Бари Каримовичем увидела его давняя приятельница Анастасия Волочкова, ставшая гостьей программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». При виде осунувшегося руководителя «НА-НА», несвязно рассуждающего о войне на Ближнем Востоке и кошмарах, которые ему снились в медикаментозном сне, балерина едва сдержала слезы.

«То, что человек находится в таком состоянии, в это невозможно поверить!» – смогла вымолвить артистка, закрывая лицо руками.

Бари Алибасов в неадекватном состоянии. Кадр из программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1»

От других гостей студии Малахова прозвучали подозрения, что история с отравлением Алибасова едким веществом – всего лишь пиар-ход, призванный привлечь угасающий интерес публики к группе «НА-НА». Волочкова с негодованием отвергла подобную версию.

«У меня папа после инсульта не может оправиться 14 лет. Он тоже был после комы, я помню, как это ужасно. Бари мне как отец! Я не позволю обвинять его в пиаре», — категорично высказалась знаменитость.

Волочкова не верит, что отравление Алибасова — пиар. Кадр из программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1»
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Волочкова не сдержала слез при виде Алибасова после комы
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